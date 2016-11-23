Ryanair предложит пассажирам бесплатные авиабилеты

Глава европейского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири анонсировал появление бесплатных авиабилетов от компании в ближайшее десятилетие. Его заявление прозвучало на конференции Airport Operators Association в Лондоне, пишет The Guardian.

В целом, О'Лири видит задачу лоукостера в снижении цен на авиабилеты. «Как мне видится, в ближайшие пять-десять лет авиабилеты в Ryanair будут бесплатными. В этом случае все рейсы будут заполнены, и мы будем получать деньги, деля с аэропортами выручку, полученную от пассажиров, которые делают покупки в магазинах аэропортов», — рассказал он.

По мнению главы авиакомпании, такой шаг возможен при отмене или сокращении различных сборов, которые сейчас приходится оплачивать. «Не произойдет в Хитроу или в других крупных аэропортах, но во многих более мелких аэропортах, кто заинтересован в приросте пассажиропотока, этот процесс уже начинает происходить — снижение сборов аэропорта и некоторых других такс», — заключил он.