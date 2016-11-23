В Германии Санта-Клаусу запретили работать из-за комментария в facebook

Администрация немецкого города Мюльдорф-ам-Инн запретила местному жителю Петеру Мюку играть роль Санта-Клауса на предстоящее Рождество, хотя мужчина в этом качестве на протяжении 30 лет раздавал сладости детям на городской ярмарке, пишет британская газета The Telegraph.

Причиной запрета стал комментарий, который мужчина оставил в facebook под постом праворадикальной организации «Идентитарианское движение». Хотя сам Мюк указывал, что лишь прокомментировал чужое сообщение, а не писал ничего сам, его доводы не были приняты во внимание.

«Идентитарианское движение», в частности, выступает против присутствия иммигрантов в Германии и особенно — против приезжих приверженцев ислама.

Мэр Мюльдорф-ам-Инна Марианна Цольнер утверждает, что лично встретилась с Сантой-«ветераном»и объяснила ему позицию городской администрации, которая заключается в неприятии организаций, не уважающих «равенство и достоинство всех людей и демократические ценности». «Эта точка зрения не может сочетаться с работой Санта-Клауса», — подчеркнула градоначальница.