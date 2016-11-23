Сторонники журналиста РБК подрались с приставами в суде

В Тверском суде Москвы произошла потасовка между сторонниками журналиста РБК Александра Соколова и судебными приставами. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Соколов обвиняется в экстремизме. На рассмотрение дела по существу в суд пришли около пятидесяти человек, которые возмутились недостаточно большим залом для заседания. Один из приставов пытался восстановить порядок среди граждан. Он задержал мужчину, снимающего происходящее на видео. В суд вызван ОМОН.

Напомним, что по делу также проходит бывший редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин и Валерий Парфенов. Фигурантам предъявлены обвинения по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Обвиняемые якобы участвовали в экстремистской организации «Армия воли народа» и добивались смены власти в России.

В октябре 2010 года Мосгорсуд признал движение экстремистским.

Соколов своей вины не признает и утверждает, что организация не является экстремистской.