Экс-министр труда предложил расширить список поводов для увольнения судей

Первый зампред сенатского комитета по экономической политике, бывший министр труда РФ, член Совета Федерации от Брянской области Сергей Калашников предложил увольнять судей, чьи решения были трижды отменены вышестоящей инстанцией. Соответствующий законопроект был внесен сенатором на рассмотрение в Госдуму.

Таким образом, Калашников считает необходимым расширить перечень оснований для досрочного прекращения судейских полномочий. «Если судья один, второй, третий раз выносит решения, которые потом отменяются, то, извините, такого судью надо гнать поганой метлой», — цитирует сенатора РБК.

По словам Калашникова, сейчас в российском законодательстве нет механизма увольнения судей, которые принимали неправовые решения, впоследствии отменяемые вышестоящими инстанциями. При этом автор законопроекта допускает, что против его инициативы могут выступить «сильные внутрикорпоративные связи в судейском сообществе».

В законопроекте уточняется, что к решениям вышестоящих инстанций, способных послужить основанием для увольнения судьи, не относятся решения судов присяжных и другие, принятые коллегиально. Кроме того, сенатор предложил увольнять судей, чьи решения отменялись именно неоднократно, а не единожды.

Комментируя инициативу Калашникова, федеральный судья в отставке, профессор факультета права ВШЭ отметил, что предложенный законопроект является неконституционным, так как противоречит положению о несменяемости судей.