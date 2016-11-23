Сердюков подарил квартиры в доме Васильевой сестре

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков подарил две квартиры в элитном доме № 6 в Молочном переулке, где проживает Евгения Васильева, своей сестре Галине Пузиковой. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Как отмечает издание, переоформление квартира совпало по времени с закрытием из-за срока давности уголовного дела в отношении его зятя Валерия Пузикова. Он обвинялся в растрате средств ФГУП «Санкт-Петербургский инженерно-строительного центра Минобороны».

«Газета.Ru» высказывает предположение, что передача имущества связана с попыткой уйти от уплаты налогов. В соответствии с российскими законами даритель не платит налога при дарении, равно как и получатель, если имущество принадлежит близкому родственнику.

Однако Сердков остался председателем товарищества собственников жилья (ТСЖ) этого дома, которым стал в мае 2016 года.

В июне 2016 года экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков вошел в совет директоров производителя вертолетной техники «Роствертола», входящего в корпорацию «Вертолеты России».

А в августе стало известно, что Сердюков возглавит комитеты по стратегии и по кадрам и вознаграждениям при совете директоров Объединенной двигателестроительной корпорации.