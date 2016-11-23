Российские пограничники открыли огонь по контрабандистам с Украины

На окраине Донецка Ростовской области российские пограничники произвели стрельбу по нарушителям, пытавшимся вывезти с Украины около 500 кг продуктов питания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ростовского погрануправления ФСБ России.

Там отметили, что контрабандистами были два россиянина, которые на внедорожнике УАЗ «Патриот» без номеров пытались провести в Россию продукты в обход КПП. Когда пограничники потребовали у нарушителей остановиться, те попытались скрыться.

Пограничники открыли огонь, в результате один из контрабандистов был ранен в ногу. Ему оказана необходимая помощь.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах Ростовской области, задержанные пытались ввезти в Россию 500 килограммов сала, которое было расфасовано по коробкам.