СМИ узнали о решении Путина упразднить Спецстрой

Президент РФ Владимир Путин принял решение упразднить Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой). Об этом «Коммерсанту» рассказали несколько источников, близких к министерству обороны.

Один из высокопоставленных сотрудников администрации президента сообщил изданию, что решение было принято по итогам закрытого совещания руководства Минобороны, состоявшегося 18 ноября в сочинской резиденции Бочаров Ручей.

Поводом для упразднения Спецстроя стали многочисленные претензии заказчиков и органов власти к срокам исполнения работ и финансовой дисциплине. Например, в докладе вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина было сказано, что еще год назад агентство выполняло работы на 15-40% от стоимости контрактов, перепоручая их реализацию сторонним организациям вплоть до создания проектно-сметной документации.

Издание сообщает, что все функции и активы Спецстроя будут переданы напрямую Минобороны до середины 2017 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и представители Минобороны от комментариев по поводу упразднения агентства отказались.

Напомним, 14 октября стали известно, что сотрудники Главного контрольного управления президента начали проверку деятельности Спецстроя. Было заявлено, что от результатов проверки финансового состояния подведомственных ему предприятий будет зависеть существование агентства в его нынешнем виде.