Песков прокомментировал сообщение об упразднении Спецстроя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что существует несколько предложений по дальнейшей судьбе Федерального агентства по специальному строительству (Спецстрой). Об этом он рассказал РИА Новости.

«Существуют разные предложения и разные обсуждения. Пока о чем-то говорить конкретном невозможно», — отметил Песков, подчеркнув, что окончательного решения об упразднении пока нет.

Напомним, 23 ноября СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин принял решение упразднить Спецстрой и передать все его функции и активы напрямую Минобороны до середины 2017 года.