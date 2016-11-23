Минобороны растолковало разведданные ЕС о доставке топлива в Сирию

Официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявил, что антироссийские санкции Евросоюза, устанавливающие ограничения на поставки авиатоплива в Сирию, не касаются действующей там авиационной группы ВКС РФ, передает РИА Новости.

Кроме того, генерал напомнил, что Россия не является членом Евросоюза — и, соответственно, введенные в ЕС ограничения, «интриги» и санкции на нее, «мягко говоря», не распространяются.

Также Конашенков заявил, что авиация Воздушно-космических войск РФ в Сирии не будет испытывать дефицит топлива для борьбы с международным терроризмом, поскольку Россия является «одной из ведущих нефтедобывающих стран мира».

Напомним, ранее СМИ сообщили, что разведка Евросоюза сообщила о нарушении Грецией и Кипром санкционных условий в отношении России: якобы в порты этих стран заходили российские суда, доставлявшие авиационное топливо в Сирию. Согласно разведданным, до захода в порты маршрут танкеров отслеживался, а потом устройства, предназначенные для отслеживания, были отключены.