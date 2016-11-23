Путин призвал не «размазывать деньги тонким слоем» среди НИИ

Президент России Владимир Путин призвал выделять деньги лишь эффективным исследовательским организациям, а не «размазывать их тонким слоем». Об этом он заявил на заседании совета по науке и образованию в Кремле,сообщает РИА Новости.

Путин сказал: «Надо раз и навсегда отказаться от практики размазывания бюджетных ресурсов "тонким слоем" между исследовательскими организациями. Деньги должны выделяться эффективным коллективам на основе конкуренции и конкурсного отбора с тем, чтобы мы рассчитывали на получение нужного нам конечного результата».

Глава государства также отметил, что ученые, государство и бизнес выработали Стратегию научно-технологического развития России до 2035 года, где провозглашается цель «создать мощную технологическую базу, чтобы обеспечить опережающий рост экономики и глобальную конкурентоспособность отечественных компаний».

По словам Путина, необходимо вывести медицину и сельское хозяйство на новый уровень, ускорить освоение территории страны, включая Арктику и Дальний Восток.