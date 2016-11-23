Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
23 ноября 2016, среда, 01:28
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Две многоэтажки в проблемном Академе готовы к сдаче
Кому больше нужен дальневосточный гектар, нашим или китайцам?
10 молодежных проектов Хабаровска по итогам форума получат от 100 до 300 тысяч рублей
Международные проблемы опто- и микроэлектроники обсудят в Хабаровске около 100 ученых
Хабаровский край на ДВ-форуме представил модель проектного управления
Врач Болоняева заменит коммунальщика Гладких в хабаровской краевой думе
Дальний Восток «окапывается» на границах и за ее пределами. Напряжение растет
Опасный картельный сговор пресекла ФАС в чукотской авиации и в окружной власти
В Тбилиси у здания ЦИКа прошел митинг против результатов выборов
Полицейские нашли двух юных подруг, ушедших из дома
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
23 ноября 2016, 00:47
Алексей Кудрин Алексей Улюкаев Борис Титов Минэкономразвития

Бизнес-омбудсмен рассказал о новом главе Минэкономразвития

Бизнес-омбудсмен Борис Титов
Бизнес-омбудсмен Борис Титов
Фото: ombudsmanbiz.ru

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в министерстве экономического развития РФ после увольнения его главы Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия президента России Владимира Путина.

По словам правозащитника, место Улюкаева должен занять человек «не кудринской школы», или представитель монетаристов, представленных сейчас в Центробанке РФ, передает RT. Ранее сообщалось, что сам Кудрин отказался занять пост главы Минэкономразвития.

«России нужна другая экономика – экономика, нацеленная не на финансовое сдерживание, а на развитие», — сказал Титов.

Он считает, что сейчас главное для отечественной экономики — это развитие промышленности, а значит, глава Минэкономразвития «должен быть нацелен на возврат роста экономики, уменьшение процентной ставки по кредитам».

Напомним, экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан по подозрению во взяточничестве в ночь на 15 ноября. Впоследствии глава государства освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Президент России Владимир Путин и Дмитрий Медведев
Путин пообещал тянуть с отменой контрсанкций
Флаг Украины
На Украине арестованы задержанные на границе с Крымом военные РФ
ЮКОС
Путин рассказал о создании «Роснано» на деньги от продажи активов ЮКОСа
«Искандер-М»
Минобороны объяснило переброску «Искандеров» «солдатами-неевропейцами»
USS Zumwalt
Суперэсминец США сломался в Панамском канале
Архив новостей

Самое читаемое

Владимир Путин
Путин допустил нанесение удара по объектам НАТО
Кадр из серии «Нашей Раши»
Видео дня. О продаже Курильских островов
Алексей Кудрин
Источник сообщил об отказе Кудрина стать министром экономразвития
Виталий Милонов со священником
Милонов прокомментировал причисление Роналду к геям
Вячеслав Володин (справа) на пленарном заседании Государственной Думы
Володин ищет способы увеличить роль Думы
01:27 Киселев заменил «джунгли» на «пленэр» в сюжете про Обаму
01:06 СМИ назвали Ромни главным претендентом на пост главы Госдепа
00:47 Бизнес-омбудсмен рассказал о новом главе Минэкономразвития
00:37 В Германии Санта-Клаусу запретили работать из-за комментария в facebook
00:20 Минобороны растолковало разведданные ЕС о доставке топлива в Сирию

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Анатолий Луначарский
Анатолий Луначарский
23 ноября 1875 года родился Анатолий Луначарский, нарком просвещения
22.11 23:45 Глава Минтруда пообещал не проводить корпоратив за госсчет
22.11 23:03 Вашингтон ввел санкции против трех главарей «Исламского государства»
22.11 22:56 ФАС заподозрила Lenovo и HP в давлении на дилеров
22.11 22:46 СМИ назвали еще одного претентента на пост главы Госдепа
22.11 22:06 Украина задержала экс-главу банка «Траст» по запросу РФ
22.11 21:56 СМИ узнали о расходах Минобороны на похороны военнослужащих
22.11 20:56 ОЗХО согласилась принять от Москвы пробы примененного боевиками в Сирии химоружия
22.11 20:44 Суд в Польше отклонил иск о запрете эксгумации одной из жертв крушения Ту-154
22.11 20:28 Разведка ЕС обвинила Грецию и Кипр в нарушении антироссийских санкций
22.11 20:19 Суд во второй раз арестовал бывшего ведущего программы «Суд идет»
22.11 20:07 Основанный Трампом фонд попался на нарушении законов о налогах
22.11 19:50 Путин и Медведев поздравили патриарха Кирилла с 70-летием
22.11 19:39 Сайт «Миротворец» выложил анкеты похищенных из Крыма военных
22.11 19:12 Названы имена новых кураторов СМИ в администрации президента
22.11 19:03 Убившую девочку няню попросили отправить на лечение
22.11 18:55 Минобороны объяснило переброску «Искандеров» в Калининград «солдатами-неевропейцами»
22.11 18:45 Суперэсминец США сломался в Панамском канале
22.11 18:34 Путин сделал секретными сведения о ВТС с другими странами
22.11 18:30 Российского контрактника уволили из-за отказа ехать в Донбасс
22.11 18:13 Штаб Трампа заявил об отсутствии планов возбуждать дело против Клинтон
22.11 18:01 Суд огласит ранее данные показания Дурицкой без ее присутствия
22.11 18:00 Суд оштрафовал Багдасарян еще на 29 тысяч рублей
22.11 17:46 Администратору «группы смерти» предъявили обвинение
22.11 17:41 Путин исключил Улюкаева из президентского совета
22.11 17:24 Путин пообещал тянуть с отменой контрсанкций
22.11 17:20 Демократы-выборщики призвали республиканцев голосовать против Трампа
22.11 17:09 На Украине арестованы задержанные на границе с Крымом российские военные
22.11 17:01 Захватчика отделения «Сити-банка» обвинили в терроризме
22.11 16:53 Путин рассказал о создании «Роснано» на деньги от продажи активов ЮКОСа
22.11 16:49 Путин рассказал о личном вмешательстве в проблему незаконных свалок
22.11 16:30 Источники опровергли сообщения СМИ об убийстве дочери Ислама Каримова
22.11 16:27 Дадин и его сокамерник получили дисциплинарные взыскания
22.11 16:18 Мировой экспорт швейцарских часов снизился до семилетнего минимума
22.11 16:14 В России ввели уголовную ответственность за склонение спортсменов к допингу
22.11 15:48 Великая долина Меркурия превосходит Большой каньон в Аризоне
22.11 15:47 Путин признался в робости после торжественного объявления на форуме ОНФ
22.11 15:46 Варвара Караулова отказалась в суде от признательных показаний
22.11 15:23 В парламенте Черногории договорились о новом правительстве
22.11 15:16 Минобороны Украины обвинило похищенных российских военных в измене присяге
22.11 14:52 Источник сообщил об убийстве Гульнары Каримовой
22.11 14:45 Путин подписал закон о единовременной выплате пенсионерам
22.11 14:42 В Минкомсвязи сменился куратор «пакета Яровой»
22.11 14:27 Суд арестовал счета полковника Захарченко
22.11 14:17 В Кремле предложили сотрудникам АП самим определиться с корпоративом
22.11 14:07 Прочитан геном древнего дерева гинкго
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.