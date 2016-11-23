Бизнес-омбудсмен рассказал о новом главе Минэкономразвития

Российский бизнес-омбудсмен Борис Титов прокомментировал ситуацию, сложившуюся в министерстве экономического развития РФ после увольнения его главы Алексея Улюкаева в связи с утратой доверия президента России Владимира Путина.

По словам правозащитника, место Улюкаева должен занять человек «не кудринской школы», или представитель монетаристов, представленных сейчас в Центробанке РФ, передает RT. Ранее сообщалось, что сам Кудрин отказался занять пост главы Минэкономразвития.

«России нужна другая экономика – экономика, нацеленная не на финансовое сдерживание, а на развитие», — сказал Титов.

Он считает, что сейчас главное для отечественной экономики — это развитие промышленности, а значит, глава Минэкономразвития «должен быть нацелен на возврат роста экономики, уменьшение процентной ставки по кредитам».

Напомним, экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан по подозрению во взяточничестве в ночь на 15 ноября. Впоследствии глава государства освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.