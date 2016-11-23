Путин назвал вероломством задержание военных РФ на границе с Украиной

Президент РФ Владимир Путин назвал задержание российских контрактников на российско-украинской границе вероломством, похожим на ситуацию с отключением тепла и света в Крыму, передает ТАСС.

«Думаю, что это вероломство в конечном итоге оборачивается против тех, кто осуществляет подобные мероприятия, потому что это сродни отключению света в Крыму накануне Нового года и в условиях зимы», — заявил российский лидер.

Минобороны РФ сообщило 21 ноября, что Служба безопасности Украины (СБУ) незаконно задержала российских военных и вывезла на территорию Николаевской области Украины. Двое контрактников — Максим Одинцов и Александр Баранов — были схвачены сразу после пересечения российской границы.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал случившееся провокацией. Российская сторона потребовала возвращения военных. Также утверждалось, что на Украине в их отношении фабрикуется дело.

В СБУ уверяют, что оба военных были служащими украинской армии, и на них заведено дело о дезертирстве.