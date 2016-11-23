Трамп отверг идею «перезагрузки» отношений с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы поддерживать хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.

Трамп также подчеркнул, что хотел бы воздержаться от использования термина «перезагрузка отношений» после того, как предыдущая попытка наладить отношения двух стран именно под этим лозунгом не удалась.

Он подтвердил изданию факт телефонного разговора между лидерами стран, но отказался раскрыть подробности беседы.

В интервью изданию Дональд Трамп назвал войну с Ираком «одной из самых больших ошибок в истории страны» и подчеркнул, что обдумывает реальные варианты положить конец гражданской войне, бушующей в Сирии.

«Мы должны положить конец этому сумасшествию», — сказал Трамп.