В Новосибирске выпустили уголь с Трампом

Новосибирская фабрика «Жарики» презентовала упаковку угля «Дональд Трамп». Об этом сообщает The Novosib-room.ru.

Как рассказал директор фабрики, новая упаковка выпущена в честь избранного президента США Дональда Трампа. На ней изображен Капитолий, а рисунок сопровождает подпись «Дональд Трамп» и приведена одна из его цитат: «Если мы сможем сделать для нашей страны такую замечательную вещь, как поладить с Россией, это было бы потрясающе…».

На другой стороне упаковки приведена другая надпись: «"Шпион" (Клинтон) холода — президент заката!».

На фабрике выразили надежду на то, что Трамп выполнит все свои обещания и наладит отношения с Россией