Бориспольский суд отказал в аресте экс-главы банка «Траст»

Ходатайство украинской прокуратуры об аресте бывшего председателя совета директоров переданного на санацию банка «Траст» Ильи Юрова, задержанного на Украине по запросу России в Интерпол, было отклонено Бориспольским судом в Киевской области, передает «Обозреватель».

Судья Виталий Журавский объяснил отказ в аресте банкира невозможностью подтвердить его личность: дело в том, что номер кипрского паспорта, с которым Юров прилетел из Лондона в Киев, не совпадает с номером в розыскной карточке Интерпола.

Тем не менее покидать пределы Украины задержанному запретили вплоть до решения суда на его счет.

Напомним, о задержании Юрова, которого российские правоохранительные органы подозревают в мошенническом выводе средств банка «Траст» на счета офшоров на Кипре, стало известно накануне.

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна сообщил, что банкира задержали в минувшее воскресенье в аэропорту Борисполя, куда Юров якобы прилетел по личным делам из Великобритании.

Российская Генпрокуратура уже заявила о намерении потребовать от Украины выдачи банкира.