Премьер Греции поздравил Трампа с президентским постом

Глава греческого правительства Алексис Ципрас побеседовал по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом, поздравив его с победой на выборах главы государства, пишет газета Ekathimerini.

Ципрас в разговоре с Трампом напомнил о существующих тесных дружеских и сотруднических связях между народами США и Греции.

Также политики констатировали важность укрепления стратегического сотрудничества между двумя странами в ряде сфер.

Подводя итог разговора, Ципрас и Трамп условились поддерживать связь и в дальнейшем.

СМИ утверждают, что американский политик после своего избрания президентом США успел поговорить почти с тремя десятками мировых лидеров.

Недавно с визитом в Греции побывал Барак Обама, которого местное население встретило акцией протеста.