Премьер Греции поздравил Трампа с президентским постом
Глава греческого правительства Алексис Ципрас побеседовал по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом, поздравив его с победой на выборах главы государства, пишет газета Ekathimerini.
Ципрас в разговоре с Трампом напомнил о существующих тесных дружеских и сотруднических связях между народами США и Греции.
Также политики констатировали важность укрепления стратегического сотрудничества между двумя странами в ряде сфер.
Подводя итог разговора, Ципрас и Трамп условились поддерживать связь и в дальнейшем.
СМИ утверждают, что американский политик после своего избрания президентом США успел поговорить почти с тремя десятками мировых лидеров.
Недавно с визитом в Греции побывал Барак Обама, которого местное население встретило акцией протеста.