Московский ЦУМ эвакуировали из-за возгорания

В Москве из-за пожара эвакуируют ЦУМ, сообщили ТАСС в МЧС.

Возгорание возникло под крышей здания. В соцсетях появились снимки, на которых видно, что дым обволакивает верхние этажи универмага.

ЦУМ находится на Петровке, в самом центре Москвы. Пожарные и спасатели уже выехали к месту возгорания.