23 ноября 2016, 14:07
Московский ЦУМ эвакуировали из-за возгорания
В Москве из-за пожара эвакуируют ЦУМ, сообщили ТАСС в МЧС.
Возгорание возникло под крышей здания. В соцсетях появились снимки, на которых видно, что дым обволакивает верхние этажи универмага.
ЦУМ находится на Петровке, в самом центре Москвы. Пожарные и спасатели уже выехали к месту возгорания.
В России горит!— Жизнь в Резервации (@CleanAuthoritie) 23 ноября 2016 г.
В Москве на Петровке пылает ЦУМ pic.twitter.com/3X937EP2zp
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