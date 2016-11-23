Экс-главе банка «Траст» запретили покидать Украину

Бориспольский суд Киевской области отказался заключать под стражу бывшего главу российского банка «Траст» Илью Юрова, который был задержан в аэропорту Киева по запросу Интерпола. Об этом сообщает издание «Обозреватель».

В розыск банкира объявила Россия. Экс-глава «Траста» прилетал в Киев по делам из Лондона.

Суд отказал прокуратуре во временном аресте Юрова, так как не смог подтвердить личность банкира — номер его кипрского паспорта не совпал с указанным в карточке Интерпола.

В течение пяти дней прокуратура может подать апелляцию на это решение. В это время Юров не может покидать пределы Украины.