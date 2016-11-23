Мемориальную доску Колчаку в Петербурге закрыли плакатом с Волан-де-Мортом

В Петербурге минувшей ночью поверх памятной доски адмиралу Александру Колчаку появился плакат с изображением злодея из книг о Гарри Поттере и надписью «В этом доме жил Волан-де-Морт, патриот, чудотворец».

Ответственность за акцию взяла на себя арт-группа «Бѣлые ходоки». Об этом говорится на странице «Российского социалистического движения» «ВКонтакте», которому, как отмечается симпатизирует данная арт-группа.

«Современным поклонникам тиранов прошлого мы говорим: "Ридикюлюс!" Звериной серьезности ряженых казаков, так называемых православных активистов и прочих "фантастических тварей", расплодившихся в России при [президенте Владимире] Путине, мы противопоставляем смех», — отмечается в сообщении активистов.