Украинский суд запретил задержанным СБУ российским военным выйти под залог

Российским военнослужащим Александру Баранову и Максиму Одинцову, задержанным Службой безопасности Украины (СБУ) на границе с Крымом, октазали в освобождении под залог, передает «Интерфакс-Украина».

Соответствующее решение было принято Центральным районным судом Николаева по ходатайству следователя.

Накануне суд поместил задержанных под стражу сроком на два месяца, однако при этом определил возможность внесения залога в размере 600 тысяч гривен (свыше 1,4 млн рублей). После этого следователь подал ходатайство о невозможности применения залога как альтернативной меры. Эта просьба и была удовлетворена сегодня николаевским Центральным райсудом.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал задержание российских военных украинской спецслужбой «вероломством» и сравнил его с отключением газа и света в Крыму.

О задержании военнослужащих стало известно 21 ноября: в Минобороны РФ заявили, что они были похищены на крымской территории и вывезены в Николаевскую область Украины. В свою очередь в СБУ утверждали, что задержаны дезертиры, не явившиеся по призыву нести службу в украинской армии.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал случившееся провокацией.