В РАН насчитали 14 чиновников-академиков

Главный ученый секретарь Президиума Российской академии наук (РАН), академик Михаил Пальцев заявил, что не смотря на просьбу президента РФ Владимира Путина членами РАН стали 14 чиновников. Об этом пишет ТАСС.

Пальцев рассказал, что членами РАН стали член комитета Совета Федерации по международным делам Арнольд Тулохонов; начальник главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Александр Фисун; доктор биологических наук, замглавы Минобрнауки Алексей Лопатин. Членами-корреспондентами РАН стали начальник главного медицинского управления управделами прездиента Константин Котенка, замглавы МВД Александр Савенков, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ Василий Христофоров, директор одного из департаментов Минздрава Сергей Румянцев, заместитель главы Росгидромета Александр Макоско и заместитель директора Российского фонда фундаментальных исследований Игорь Шеремет, а также Ольга Ковтун (летом 2016 года покинула пост министра здравоохранения Пермского края).

Говоря о крупных конструкторах, ставших членами РАН Пальцев отметил следующее: «Так как они возглавляют казенные предприятия, то по статусу они являются госслужащими, но они естественно занимаются наукой, они разрабатывают вооружение. Это военная наука».

Ранее президент РАН Владимир Фортов насчитал «человек пять-семь госслужащих», прошедших выборы в академию.

Напомним, что на днях российский лидер пригрозил увольнением высокопоставленным чиновникам, нарушившим его рекомендацию воздержаться от получения ученых званий РАН.

«Год назад, в декабре прошлого года я в письменном виде рекомендовал этого не делать: не избираться в Академию наук. Значит, если кто-то посчитал, что для него важнее заниматься исследовательской деятельностью, ну значит, действительно, эти крупные ученые», — заявил Путин и подчеркнул, что они «заняты по службе, или должны быть, как минимум, заняты по службе серьезным образом, иначе они не способны выполнять своих служебных обязанностей».