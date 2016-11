Самый большой двухмоторный Airbus впервые поднялся в воздух

Самый большой двухмоторный лайнер в семействе Airbus — A350-1000 — совершил первый полет, сообщает Reuters.

Самолет, рассчитанный на перевозку 366 пассажиров, 24 ноября вылетел с базы Airbus в пригороде Тулузы.

Very cool to see the first flight of a new aircraft in person. Here are some of my #A350FF shots. #AvGeek pic.twitter.com/86qF2L0RWK