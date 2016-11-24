Самый большой двухмоторный Airbus впервые поднялся в воздух

Самый большой двухмоторный лайнер в семействе Airbus — A350-1000 — совершил первый полет, сообщает Reuters.

Самолет, рассчитанный на перевозку 366 пассажиров, 24 ноября вылетел с базы Airbus в пригороде Тулузы.

Very cool to see the first flight of a new aircraft in person. Here are some of my #A350FF shots. #AvGeek pic.twitter.com/86qF2L0RWK — Jason Rabinowitz (@AirlineFlyer) 24 ноября 2016 г.

Первый полет лайнера продолжался около трех часов. За его взлетом наблюдали представители авиакомпаний, сделавших предварительные заказы на A350-1000.

Стоимость нового A350-1000 составляет 356 миллионов долларов. Он должен стать основным конкурентом американского Boeing 777-300ER. Airbus планирует начать эксплуатацию нового самолета во второй половине 2017 года.

Airbus является одной из крупнейших авиастроительных компаний в мире. Она была образована в конце 1960-х годов путем слияния нескольких европейских авиапроизводителей. Производит пассажирские, грузовые и военно-транспортные самолеты под собственной маркой.