Минэкономразвития согласилось разрешить продажу алкоголя на АЗС

Российское министерство экономического развития выступило в поддержку идеи о возвращении торговли алкоголем на автозаправочных станциях, передает РБК со ссылкой на итоги заседания рабочей группы по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке.

Председательствовавший на нем замглавы Минэкономразвития Олег Фомичев согласился с доводом о том, что в условиях падения продаж топлива разрешение торговать на заправках более маржинальными товарами и алкоголем может стать выходом из кризисной ситуации для топливных компаний.

Пока неизвестно, какой именно сегмент алкогольной продукции планируется вернуть на автозаправки — все спиртосодержащие напитки или только слабый алкоголь. «Подробности будут определяться министерством финансов и Росалкогольрегулированием», — уточнили в пресс-службе Минэкономразвития.

Для снятия запрета необходимо будет разработать соответствующий закон, но никакой конкретики на этот счет пока нет. В МЭР пояснили, что «о сроках и ответственных за разработку сейчас говорить преждевременно».

Инициатива отмены запрета исходила от Российского союза предпринимателей и промышленников и была поддержана Российским топливным союзом.

В Минэкономразвития считают, что продажа алкоголя на автозаправках никак не связана с аварийностью на дорогах. Между тем, по данным «Ведомостей», в первой половине нынешнего года выручка «Газпром нефти» от продажи кофе в сети своих заправочных станций составила 1 млрд рублей — и якобы одна чашка кофе по прибыли равноценна 6 л бензина.