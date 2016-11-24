В ООН сообщили о договоренности с повстанцами в Алеппо о поставках гумпомощи

Группировки противников президента Сирии Башара Асада в Алеппо согласились с планом ООН о доставке гуманитарной помощи в восточную часть города, сообщает Reuters.

«Теперь у нас на руках есть письменное одобрение вооруженных оппозиционных группировок на востоке Алеппо», — цитирует агентство слова представителя ООН. При этом он отметив, что эта договоренность не относится к контролирующей несколько кварталов группировке «Джебхат ан-Нусра» (эта террористическая организация запрещена в России).

В организации также уточнили, что получили «поддержку на словах» от России, однако для начала операции от Москвы и от официального Дамаска также необходимо получить письменное согласие.

Ранее постпред РФ при ООН в Женеве Алексей Бородавкин заявлял, что Россия готова к сотрудничеству с международной организацией для доставки гуманитарных грузов в восточную часть Алеппо. При этом он заявил, что «для того, чтобы гуманитарный план ООН заработал, нужно, чтобы были созданы соответствующие условия, которых, к сожалении, сейчас просто нет».

В настоящее время в контролируемом повстанцами и «Фронтом ан-Нусра» Восточном Алеппо находятся около 275 тысяч мирных жителей. В последний раз продукты питания по линии ООН были доставлены сюда 13 ноября. Ранее Москва неоднократно обвиняла повстанческие группировки в препятствовании подвозу гуманитарной помощи в Алеппо и выходу из осажденного города мирных жителей.