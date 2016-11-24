Амур и Тимур отметили годовщину знакомства

Тигр Амур и козел Тимур – любимцы уже не только приморцев, но и многих жителей России – отметили первую годовщину знакомства, сообщает Vladi Room.

Событие не прошло без подарков. В Приморский сафари-парк, где обитают сейчас Амур и Тимур, приехали поклонники звездных животных. В подарок на годовщину они привезли с собой капусту, свеклу, морковь и яблоки — эти подарки вручили Тимуру. Тигр Амур получил солидную порцию парной свинины.

Надо отметить, что какое-то время звери уже живут отдельно друг от друга, но тем не менее могут наблюдать друг за другом через забор.

О необычной дружбе козла и тигра Россия узнала в 2015 году благодаря руководству Приморского сафари-парка. Тигр Амур, живущий в Приморском сафари-парке в Шкотовском районе Приморья, подружился с козлом, которого ему прислали в качестве добычи.