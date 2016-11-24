Стритрейсерша Багдасарян станет дворником

Участница «гонок» на Gelandewagen Мара Багдасарян будет дворником в московском районе Сокол. Таким образом она отработает назначенные ей судом обязательные работы за неуплату штрафов, а также за нарушение ПДД, передает агентство «Москва».

Нарушительница станет работать в качестве дворника районе дома 28 по Часовой улице в Москве.

Суд также рассмотрит еще 4 составленных в отношении Багдасарян административных протокола.

Напомним, что девушке назначено 595 часов обязательных работ и административные штрафы на сумму 134 тысяч рублей.

Багдасарян была свидетелем по уголовному делу о «гонках» с полицией на Mercedes Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» Азата Шамсуарова Руслан Шамсуарова. В рамках дела ей был назначен административный арест на срок 10 суток.