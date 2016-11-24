В Турции назвали резолюцию ЕП по российским СМИ «нищетой демократии»

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым высказал осуждение резолюции Европарламента о противодействии российским СМИ. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Евросоюз, который пытается запретить российскую прессу, показывает нищету своей демократии», — заявил Йылдырым.

Накануне Европарламент принял резолюции о противодействии враждебной пропаганде, которую якобы проводит Россия с помощью своих СМИ. Наибольшую опасность, по мнению авторов проекта представляют агентство Sputnik и телеканал RT.

Российский лидер Владимир Путин поздравил журналистов Sputnik и RT с результативной работой и посчитал, что на западе искаженные представления о демократии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала принятие резолюции «выходкой» и «клиническим случаем».

Отметим также, что Европарламент проголосовал за приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.