В Турции назвали резолюцию ЕП по российским СМИ «нищетой демократии»
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым высказал осуждение резолюции Европарламента о противодействии российским СМИ. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
«Евросоюз, который пытается запретить российскую прессу, показывает нищету своей демократии», — заявил Йылдырым.
Накануне Европарламент принял резолюции о противодействии враждебной пропаганде, которую якобы проводит Россия с помощью своих СМИ. Наибольшую опасность, по мнению авторов проекта представляют агентство Sputnik и телеканал RT.
Российский лидер Владимир Путин поздравил журналистов Sputnik и RT с результативной работой и посчитал, что на западе искаженные представления о демократии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала принятие резолюции «выходкой» и «клиническим случаем».
Отметим также, что Европарламент проголосовал за приостановку переговоров о вступлении Турции в Евросоюз.