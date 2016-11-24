24 ноября 2016, 22:13
Число жертв взрыва на иракской АЗС достигло ста человек
Правоохранительные органы сообщили о гибели порядка 100 человек в результате теракта, который был совершен на автозаправочной станции в городе Хилла, примерно в ста километрах от Багдада, передает Reuters.
В момент взрыва на заправке находились несколько паломнических автобусов, которые возвращались в Иран из поездки в иракский город Кербела. Паломники составили большую часть погибших.
Ранее сообщалось, что жертвами теракта на заправке стали 12 человек, однако и сейчас остается вероятным рост числа погибших — многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».
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