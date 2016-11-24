Число жертв взрыва на иракской АЗС достигло ста человек

Правоохранительные органы сообщили о гибели порядка 100 человек в результате теракта, который был совершен на автозаправочной станции в городе Хилла, примерно в ста километрах от Багдада, передает Reuters.

В момент взрыва на заправке находились несколько паломнических автобусов, которые возвращались в Иран из поездки в иракский город Кербела. Паломники составили большую часть погибших.

Ранее сообщалось, что жертвами теракта на заправке стали 12 человек, однако и сейчас остается вероятным рост числа погибших — многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».