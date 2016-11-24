Суд освободил Бобокулову от уголовной ответственности за убийство ребенка

Хорошевский районный суд Москвы направил няню Гюльчехру Бобокулову, обвиняемую в убийстве четырехлетней девочки в Москве, на лечение в психиатрическую больницу, передает агентство «Москва».

«Суд постановил освободить Бобокулову от уголовной ответственности и применить к ней принудительные меры медицинского характера», — огласила решение судья.

По данным следствия, Бобокулова воспользовалась моментом, когда осталась наедине с девочкой, и убила ее. После этого женщина подожгла квартиру и скрылась с места преступления.

Бобокулова была задержана в тот же день.

Она обвинялась по ч. 2 ст. 105 (убийство малолетнего), а также по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение и повреждение имущества) УК РФ.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что гражданка Узбекистана страдает хроническим психическим расстройством. Она полностью признала свою вину.

Ранее сообщалось, что с просьбой отправить подсудимую вместо колонии в психиатрическую больницу обратился прокурор. Адвокат обвиняемой эту инициативу поддержал.