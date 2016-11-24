Суд отказал в рассмотрении исков к Бобокуловой на 6,5 млн рублей

Хорошевский суд Москвы оставил без рассмотрения иски о возмещении ущерба родителей убитой девочки и владельца квартиры, к обвиняемой в убийстве ребенка Гульчехре Бобокуловой. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению суда, дело об ущербе надо рассматривать в гражданском порядке. Прокуратура оценила ущерб родителям девочки в 5 млн рублей, а потери владельца квартиры – в 1,48 млн рублей.

Ранее сегодня стало известно, что суд постановил освободить Бобокулову от уголовной ответственности и направить ее на лечение в психиатрическую больницу.

В феврале, будучи няней четырехлетней девочки, Бобокулова убила свою подопечную и подожгла квартиру. Психологическая экспертиза показала, что Бобокулова страдает хроническим психическим заболеванием.