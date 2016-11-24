СМИ сообщили о пропусках Трампом брифингов спецслужб
После победы на выборах избранный президент США Дональд Трамп посетил всего два брифинга американских спецслужб, сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.
На ежедневных брифингах президенту кратко докладывают о самых важных событиях в мире, сведения о которых предоставляют все 16 секретных служб США. Издание подчеркивает, что содержание этих встреч является одним из наиболее охраняемых секретов, и предполагает, что последние брифинги было посвящены ситуации в Сирии и срыву предполагаемого террористического заговора во Франции.
Издание отмечает, что избранный вице-президент США Майк Пенс за последние две недели почти каждый день выделял время для посещения брифинга.
Представители переходной команды Трампа заявили, что в последнее время избранный президент был очень занят формированием новой администрации, поэтому не стоит делать поспешных выводов.
Противники избранного президента назвали его отношение к брифингу спецслужб «пренебрежительным» и усмотрели в поведении Трампа безразличие к национальной безопасности, а также отсутствие необходимой компетенции для того, чтобы разбираться в столь сложных вопросах. Один из высокопоставленных чиновников заявил газете, что Трампу необходимо посещать брифинги, так как «ему надо многое наверстать».
Председатель комитета по разведке Палаты представителей США и член команды Трампа Девин Нуньес заявил, что избранный президент уделяет вопросам безопасности значительное внимание.
«Национальная безопасность является для Дональда Трампа вопросом № 1, я думаю, что он воспринимает ее очень серьезно. Посмотрите, со сколькими мировыми лидерами он встретился, сколько телефонных разговоров провел, сколько важных вопросов обсудил. Люди, которые его критикуют, должны вернуться к реальности», — завил Нуньес.