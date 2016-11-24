Суд Лондона изъял у беглого российского чиновника водку и Xbox

Высокий суд Англии и Уэльса постановил изъять все имущество у экс-главы НПО «Космос» Андрея Чернякова, включая бутылки водки и игровую приставку, пишет 24 ноября газета «Коммерсантъ».

Британский суд удовлетворил ходатайство Банка Москвы, требовавшего от Чернякова в качестве поручителя возмещения по кредитам на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Объявленный в розыск бизнесмен должен вернуть банку 195 тысяч фунтов стерлингов, а также возместить юридические расходы на сумму более 420 тысяч фунтов стерлингов.

По данным издания, 22 ноября пристав вместе с представляющими Банк Москвы юристами прибыли на арендованную Черняковым виллу в пригороде Лондона. Они изъяли находившиеся в гараже Rolls-Royce и мотоцикл. Ранее Черняков в ходе визита приставов оказал сопротивление, суд разрешил сотрудникам правоохранительных органов применение физической силы. В ходе повторного визита экс-глава НПО «Космос» подчинился требованиям властей и покинул дом.

У Андрея Чернякова были изъяты минивэн Mercedes Viano, несколько телевизоров, бытовая и офисная техника, предметы роскоши, украшения, спортивный инвентарь, четыре ноутбука, фотокамеры, бутылки вина, виски, водки, коньяка, арманьяк 1985 года, лыжные ботинки и шлем, посуда, а также игровая приставка Xbox One. Помимо этого со счета россиянина в инвестиционной компании Altus Investment Management были списаны 2 млн фунтов стерлингов.

Юристы экс-главы НПО «Космос» обжаловали решение, заявив, что у Чернякова не осталось средств к существованию. По данным издания, российские адвокаты Чернякова также намерены подать жалобу.

В июне 2015 года в России было возбуждено уголовное дело по факту хищения кредита Банка Москвы на сумму 11,5 млрд рублей для НПО «Космос». В декабре того же года Высокий суд Лондона запретил главе НПО «Космос» выезжать из Великобритании. Ранее зарубежное имущество Андрея Чернякова арестовал суд Флоренции.

НПО «Космос» – один из крупнейших транспортных строителей Москвы, получивший в период руководства мэрией Юрием Лужковым большую часть городского заказа на строительство различных объектов, в том числе на реконструкцию Ленинградского проспекта.