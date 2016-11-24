В госорганах начали тестировать мессенджер МТС Connect

Институт развития интернета утвердил список площадок для тестового внедрения полуфиналистов проекта «Государственный мессенджер», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на источник в ИРИ.

В число претендентов вошла компания МТС с мессенджером МТС Connect, который был запущен в 2015 году. Этот проект оператора проверят в Белгородской области. Пресс-секретарь МТС Дмитрий Солодовников подтвердил изданию, что специалитсы уже приступили к тестированию мессенджера.

Помимо обмена сообщениями МТС Connect позволяет абонентам осуществлять вызовы через Wi-Fi без установки приложения. Подробности подготовки продукта для использования госслужащими не сообщаются.

Всего в полуфинал ИРИ вошли 13 проектов. Тестовыми площадками стали преимущественно органы власти в разных субъектах федерации, а также МЧС, судебные приставы и «Почта России».

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» участвует в разработке мессенджеров для госорганов как участник экспертной группы.