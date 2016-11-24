СМИ узнали об обсуждении слияния МЭР и Минфина

Российские власти, включая правительство, обсуждают возможное объединение министерств финансов и экономического развития РФ, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на знакомый с ситуацией высокопоставленный источник.

По его мнению, слияние двух ведомств вполне возможно — но, скорее всего, даже не в следующем году, а в 2018-м, после президентских выборов. «Эту идею оставили на время», — пояснил источник.

Вопрос об объединении Минфина и МЭР обсуждался в Кремле в начале 2000-х годов, а потом был вновь поднят в 2015 году — хотя сегодня пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова заверила, что он «давно не обсуждается».

Прецедент объединения двух указанных ведомств уже есть — это было в 1991 году, но в таком формате они смогли проработать только три месяца.