Европарламент призвал Россию немедленно освободить Ильдара Дадина

Депутаты Европарламента выразили серьезную озабоченность по поводу состояния Ильдара Дадина, отбывающего срок в российской тюрьме за участие в уличных протестах. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте организации.

Европарламент призвал российские власти немедленно и безоговорочно освободить Дадина, равно как и «всех тех, кто на основе ложных и необоснованных обвинений» лишен возможности использовать свое право на свободу слова.

Челны Европарламента подчеркнули необходимость проведения тщательного и открытого независимого расследования заявлений активиста о пытках в тюрьме. Они считают заслуживающими доверия сообщения о «систематическом применении пыток, жестокого и бесчеловечного обращения с узниками совести в российской уголовно-исполнительной системе».

Евродепутаты напомнили, что Россия является членом Совета Европы и обязана применить «целенаправленные санкции» на наказание виновных в плохом обращении с Дадиным.

Отмечается, что данная резолюция Европарламента носит рекомендательный характер.

Напомним, в декабре 2015 года Дадин был приговорен к 2,5 годам лишения свободы за неоднократное нарушение правил пикетирования. Он стал первым приговоренным в России по этой статье. В начале ноября СМИ опубликовали письмо Дадина, в котором он рассказал о постоянных пытках и избиениях в сегежской колонии № 7.

Управление ФСИН по Карелии сообщило о применении к Дадину «физической силы и спецсредств» из-за его грубого поведения с работниками колонии.

Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) при УФСИН Карелии, заместитель секретаря общественной палаты республики Александр Рузанов заявил, что врачам комиссии не удалось обнаружить следы побоев на теле заключенного.

Однако слова Дадина об издевательствах подтвердили двое заключенных сегежских колоний. 20 ноября Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу Ильдара Дадина на пытки в колонии.