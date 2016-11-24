Дадина перевели в одиночку

Пресс-секретарь управления ФСИН по Карелии Виталий Фефелов заявил, что активист Ильдар Дадин, отбывающий срок в карельской колонии за нарушение порядка проведения митингов, переведен в одиночную камеру. Об этом пишет ТАСС.

«Дадину и его сокамернику назначено дисциплинарное взыскание в виде водворения в ПКТ (помещение камерного типа)», — рассказал Фефелов.

Он пояснил, что ПКТ представляет собой одиночную камеру, которая отличается от штрафного изолятора более мягкими условиями.

Ранее сообщалось, что Дадин и его сокамерник получат дисциалинарные взыскания за устроенную в камере драку. Однако не уточнялось о каких именно наказаниях идет речь.

Об инциденте стало известно 17 ноября. Отмечалось, что конфликт между заключенными возник на бытовой почве.

Напомним, что оппозиционер является первым российским гражданином, получившим реальный срок за нарушения закона о митингах. Суд приговорил Дадина к 2,5 годам лишения свободы.

Осенью он пожаловался в письме, что в карельской исправительной колонии №7, где он отбывает наказание, к нему применяли пытки, но отказался от перевода в другую колонию.

Европарламент призвал российские власти немедленно освободить Дадина.