Бывшего офицера Черноморского флота задержали за шпионаж в пользу Украины

В Севастополе задержан бывший штабной офицер Черноморского флота России, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины, передает РИА Новости со ссылкой на источник в Федеральной службе безопасности (ФСБ).

По данным спецслужбы, капитан второго ранга запаса Леонид Пархоменко по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота, составляющие государственную тайну. Его задержание было произведено 22 ноября, однако известно об этом стало только сейчас.

В настоящее время ФСБ возбудила в отношении задержанного уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена») Леониду Пархоменко грозит до 20 лет лишения свободы.

На видеохостинге YouTube опубликовано видео задержания военнослужащего:

10 ноября ФСБ сообщила задержании троих «украинских диверсантов», которых также обвинили в работе на разведку Украины. Подозреваемых арестовали на два месяца. По данным спецслужбы, они планировали теракты на объектах инфраструктуры Крыма. Официальные власти Украины отвергли какую-либо связь с задержанными.