Госдума перестала заниматься анализом украинских законов
Депутат Государственной думы Алексей Диденко сообщил, что спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин не стал повторно формировать рабочую группу, которая ранее проводила правовой анализ принимаемых на Украине законов и правовых актов, передает РБК.
Диденко напомнил, что все комиссии при председателе Госдумы формируются по распоряжению спикера, а в отношении «украинской» комиссии такового не поступало.
По словам другого источника, в Думе сейчас проводится аудит экспертных советов и рабочих групп, и в результате некоторые комиссии могут прекратить свое существование.
Рабочая группа, занимавшаяся анализом украинских законов, была основана в марте 2014 года тогдашним спикером ГД Сергеем Нарышкиным и готовила экспертные заключения, которые впоследствии направлялись Венецианской комиссии.
В последний раз члены группы собирались минувшим летом и подвергли критике украинские инициативы по декоммунизации.