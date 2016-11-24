Бойцу Александру Емельяненко заменили срок исправительными работами

Апелляционная инстанция Воронежского областного суда, рассмотрев апелляцию прокуратуры, заменила бойцу смешанного стиля (ММА) Александру Емельяненко оставшееся время в тюрьме исправительными работами и штрафом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ладу Петину.

Емельяненко обязали заниматься общественными работами два года, а также отдавать 10% зарплаты государству. Решение вступило в силу сразу после объявления суда, спортсмен может выйти из колонии.

17 октября Борисоглебский городской суд Воронежской области удовлетворил прошение Александра Емельяненко об условно-досрочном освобождении. Оставшуюся часть срока — 2 года и 23 дня — ему заменили исправительными работами и удержанием 10% зарплаты.

Борисоглебская межрайонная прокуратура была не согласна с таким решением. Прокуратура возразила, что исправительные работы нельзя назначать на срок больше двух лет. Если бы не протест прокуратуры, Емельяненко вышел бы на свободу уже 28 октября.

В мае 2015 года Александр Емельяненко был приговорен к 4,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 50 тысяч рублей за изнасилование и кражу паспорта у пострадавшей. В отношении Емельяненко было также заведено дело, связанное с употреблением наркотиков, однако позднее это обвинение было снято.