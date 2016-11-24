Адвокат подтвердил освобождение Александра Емельяненко из колонии

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко, отбывший срок в Борисоглебской колонии Воронежской области за насильственные действия сексуального характера, освободился из места заключения, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кахабера Долбадзе.

«Александр освободился сегодня после 15:00. Я разговаривал с ним, он все нормально воспринимает», — цитирует агентство слова адвоката. Он также уточнил, что Емельяненко направляется в Старый Оскол к своей матери, а 27 ноября планирует приехать в Москву.

Ранее в четверг стало известно, что апелляционная инстанция Воронежского областного суда, рассмотрев апелляцию прокуратуры, заменила Александру Емельяненко оставшееся время в тюрьме исправительными работами и штрафом. Спортсмена обязали заниматься общественными работами два года, а также отдавать 10% зарплаты государству. Отмечалось, что решение вступило в силу сразу после объявления суда, поэтому Емельяненко может выйти из колонии.

В мае 2015 года Александр Емельяненко был приговорен к 4,5 годам тюрьмы и штрафу в размере 50 тысяч рублей за изнасилование и кражу паспорта у пострадавшей. В отношении Емельяненко было также заведено дело, связанное с употреблением наркотиков, однако позднее это обвинение было снято.