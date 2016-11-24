Погибшим в Псковской области подросткам назначили психиатрическую экспертизу

Следственное управление СК РФ по Псковской области сообщило, что погибшим в поселке Струги Красные Псковской области подросткам будет назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Информация об этом размещена на официальном сайте управления.

«Вскоре погибшим будет назначена посмертная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которую проведут специалисты Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. Чтобы ее провести, необходимо получить другие данные, в том числе медицинских судебных экспертиз, проанализировать переписку подростков в социальных сетях и иные материалы, характеризующие их личность», — говорится в сообщении.

Следователи выясняют психологический климат в семьях погибших подростков, изучают их переписку в социальных сетях.

«Всего по изъятым в ходе осмотров мест происшествий уликам назначено около полусотни криминалистических и медицинских судебных экспертиз», — отметили в СУ СКР.

Кроме того, следователи проанализировали изъятое оружие сотрудников правоохранительных органов, которое находилось у них при проведении штурма частного дома, где находились несовершеннолетние. Результаты экспертизы позволяют с уверенностью говорить о том, что выстрелы из оружия не производились.

Напомним, что чрезвычайно происшествие произошло 14 ноября. Двое подростков укрывались от родителей в одном из частных домов поселка. Сотрудники полиции прибыли к месту, где находились Денис Муравьев и Екатерина Власова. Школьники открыли огонь по машине представителей органов. После штурма здания школьников обнаружили мертвыми.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).