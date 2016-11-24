Сборная России по футболу рекордно опустилась в рейтинге ФИФА

Футбольная сборная России заняла рекордно низкое 55-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на официальном сайте организации.

Национальная команда РФ ранее занимала 53-е место в рейтинге, составленном в октябре текущего года. Тогда она впервые выбыла из топ-50 футбольных команд. Это было антирекордом с декабря 1998 года, когда в рейтинге сборной России досталось 40-е место.

Напомним, в ноябре российская команда провела две товарищеские встречи. Первая игра прошла с Катаром (1:2), вторая — с Румынией, где сборная РФ выиграла со счетом 1:0.

Лидером рейтинга ФИФА является Аргентина, на втором месте находится Бразилия, а замыкает тройку лидеров Германия.