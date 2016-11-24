МВД пообещало с 2017 года снимать отпечатки пальцев у всех иностранцев

Первый заместитель главы МВД России Александр Горовой заявил, что с 2017 года все иностранцы, въезжающие в РФ, будут проходить дактилоскопию, передает ТАСС.

«МВД выступает инициатором по проведению с начала следующего года дактилоскопии всем иностранным гражданам, которые приезжают на территорию РФ», — пояснил Горовой.

Он также отметил, что ведомство благодарно коллегам из других стран, которые к этой мере относятся с пониманием.

«Мы сегодня должны в спокойном режиме провести эту работу», — рассказал первый замглавы ведомства.

Ввести обязательную процедуру снятия отпечатков пальцев у иностранцев попросила председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина. Предполагается, что такое нововведение станет дополнительной мерой защиты от терроризма.

Отметим, действующее российское законодательство обязывает проходить дактилоскопию лишь иностранцев, получивших разрешение на временное проживание (РВП), а также иностранцев, претендующих на статус беженца. Снимают отпечатки пальцев у подлежащих депортации из России и у тех, чье пребывание в стране признано незаконным.