Министр обороны Финляндии отверг угрозу ракетных комплексов РФ

Министр обороны Финляндии Юсси Ниинистё назвал размещение российского ракетного комплекса «Искандер-М» в районе Балтийского моря «негативной спиралью действий», но не стал рассматривать его как прямую угрозу. Об этом сообщает AFP.

Ниинистё подчеркнул, что не отмечал «никакой склонности в российском руководстве к угрозам» в адрес Финляндии.

Напомним, 8 октября сообщалось, что Минобороны РФ отдало приказ о переброске в Калининград ракетных комплексов «Искандер-М».

Представитель российского ведомства Игорь Конашенков подтвердил этот факт и сообщил, что переброска комплекса и не была большим секретом. Более того, «Искадер» был специально выставлен под пролетающий американский разведспутник для уточнения параметров работы космического аппарата.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал доставку ракетного комплекса в Калининград ожидаемой, и подчеркнул, что размещение «Искандеров» будет способствовать росту напряженности в Балтийском регионе.