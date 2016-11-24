МИД РФ прокомментировал инцидент с сожжением украинского флага

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила сожжение украинского флага. Инцидент произошел 22 ноября у культурного центра Украины в Москве, передает агентство РИА Новости.

«Мы всегда осуждаем подобного рода варварские действия, где бы они ни происходили — мне кажется, это хорошо известно. Относительно этого инцидента — соответствующий запрос был направлен в правоохранительные органы, вопрос изучается, и о результатах расследования будет сообщено», — заявила Захарова.

Власти Украины выразили протест российской стороне после этой акции и потребовали расследования.

«Хулиганские выходки местных радикалов в отношении российских загранучреждений на Украине происходят с такой регулярностью, что это все больше напоминает спланированную кампанию», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула также, что Украина не отвечает на российские ноты и информацию о ходе подобных расследований.