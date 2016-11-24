Глава «Газпрома» стал самым высокооплачиваемым руководителем в РФ по версии Forbes

Forbes представил пятый ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний. Об этом сообщается на сайте издания.

«На первом месте в этом году — глава "Газпрома" Алексей Миллер (оценка вознаграждения — $17,7 млн)», — сообщаетcя в материале.

По данным Forbes, в прошлом году Миллер получил 27 млн долларов.

В число самых высокооплачиваемых российских топ-менеджеров входят также глава Сбербанка Герман Греф, который заработал 11 млн долларов, гендиректор группы «Онэксим» Дмитрий Разумов (10 млн долларов), Иван Стрешинский из USM Advisors (10 млн долларов).

Всего в список вошли 25 российских топ-менеджеров. Forbes отмечает, что суммарное вознаграждение всех участников рейтинга за год сократилось в 1,5 раза.