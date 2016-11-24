Глава РАН пересчитал чиновников-академиков

По словам президента Российской академии наук Владимира Фортова, в РАН были избраны «человек пять-семь госслужащих», передает «Интерфакс». «Зависит от того, как считать», — пояснил он.

Фортов констатировал, что дальнейшая работа этих людей на государственных постах зависит от решения президента РФ Владимира Путина, а потерять свой статус в РАН, будучи избранными туда, они уже не смогут.

Напомним, ранее глава государства заявил о своем намерении уволить высокопоставленных чиновников из управделами президента, некоторых министерств и ФСБ России, ставших академиками и членами-корреспондентами РАН и тем самым нарушивших его поручение не совмещать научную деятельность с госслужбой.