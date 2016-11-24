Госдеп выступил против захода российских танкеров в порты Европы

Официальный представитель Государственного департамента США Марк Тонер выразил позицию американского внешнеполитического ведомства относительно российских танкеров, поставляющих авиационное топливо группе самолетов Воздушно-космических войск РФ в Сирии.

По его словам, другим государствам не следует оказывать поддержку российским судам, везущим топливо, передает ТАСС. Тонер признал, что власти этих стран сами вправе решать, впускать ли танкеры в свои порты, но при этом им следует осознавать ответственнось за свои действия.

«Мы считаем, что страны региона не должны предоставлять поддержку российским танкерным судам, несущим топливо, которое будет использовано для продолжения нанесения авиаударов», — сказал представитель Госдепа.

Накануне разведка ЕС заявила, что Греция и Кипр нарушают санкционный режим, впуская в свои порты российские танкеры с авиатопливом, перевозимым в Сирию. В Минобороны РФ пояснили, что это топливо предназначено для самолетов ВКС РФ, а значит, на него не распространяются санкции в отношении сирийских властей.