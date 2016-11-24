Новый генсек ООН поблагодарил Путина на русском языке

Новый генеральный секретарь Организации объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш на русском языке поблагодарил президента России Владимира Путина за поздравление с избранием на этот пост, передает РИА Новости.

«Спасибо большое», — сказал он во время встречи с Владимиром Путиным.

Российский лидер также напомнил о встрече с Гутерришем в качестве премьер-министра Португалии в 2000 году. Гутерриш назвал отношения с Путиным в тот период «конструктивными, эффективными и важными».

24 ноября в Кремле сообщили, что президент России в Москве примет избранного генсека ООН Антониу Гутерреша,

Бывший премьер-министр Португалии 5 октября был избран генеральным секретарем ООН. Он вступит в должность в январе 2017 года. В телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин поздравил его с назначением генеральным секретарем ООН и пожелал ему успехов в работе на этом важном и ответственном посту.

Избранный генсек ООН Антониу Гутерреш уже успел выразить готовность работать над сближением России и США.