Хакеры украли данные 130 тысяч военных моряков США

Штаб ВМС США сообщил, что неизвестные хакеры получили доступ к личным данным 134 386 служащих американских ВМС. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

27 октября компания Hewlett Packard уведомила штаб о том, что ноутбук ее сотрудника, работающего на ВМС США, был взломан. После предварительного анализа было установлено, что хакеры украли имена и номера социального страхования более чем 130 тысяч отставных и действующих военнослужащих.

«ВМС США крайне серьезно относятся к этому инциденту, это вопрос доверия наших военнослужащих. Мы находимся на начальной стадии расследования», — отметил заместитель начальника штаба ВМС по личному составу вице-адмирал Роберт Берк.

Он также подчеркнул, что пока нет никаких оснований полагать, что информация будет неправомерно использована.

В пресс-службе ВМС США сообщили, что это уже второе крупное хищение данных американских моряков, связанное с компанией Hewlett Packard. В 2013 году компания объявила, что Иран получил доступ к несекретным данным военнослужащих.